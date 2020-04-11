В Удмуртии завели дело после гибели шести человек, выпивших неизвестную жидкость

Шесть человек погибли в Удмуртии после употребления химической жидкости, проданной под видом алкогольного напитка.

Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, трагический инцидент произошел в городе Сарапул. Накануне, 10 апреля, в квартире одного из домов были обнаружены тела двоих мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 49 лет. Еще двое мужчин в возрасте 39 и 44 лет были госпитализированы. Вскоре они также скончались.

Предположительно, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом, которое погибшие употребили в качестве алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний житель Сарапула, передавший потерпевшим вещество под видом алкоголя.

«В рамках первоначальных следственных действий следователями произведен осмотр места происшествия, изъяты канистры с остатками вещества, допрошен в качестве свидетеля местный житель, который также употреблял данное вещество и обращался за медицинской помощью. Назначены медицинские и химическая судебные экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что число граждан, осужденных за незаконный оборот алкогольной продукции в России, увеличилось в 2019 году вдвое.