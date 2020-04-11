Двое стали жертвами пожара на улице Анохина в Москве

Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома на юго-западе столицы.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве, ЧП произошло в квартире 16-этажного дома по адресу улица Академика Анохина, 30. Уточняется, что загорелись вещи и мебель. Пламя охватило площадь в три квадратных метра, затем произошло самозатухание.

Из квартиры были эвакуированы два человека. Людей передали медикам, однако спасти им жизнь не удалось.

Ранее Sobesednik.ru писал о пожаре в московском доме престарелых «Третий возраст» на Мякининской улице, при котором погибли четыре человека.