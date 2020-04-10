В Москве трое молодых людей изнасиловали женщину в 200 метрах от Садового кольца

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве сообщает о задержании трех мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании женщины. Им предъявлены обвинения, в суд направлена просьба об их помещении в СИЗО.

Троицкая улица // Скриншот из Google Maps

Инцидент произошел на улице Троицка недалеко от станции метро Цветной бульвар и Садового кольца, в центре Москвы. Трое молодых людей, старший из которых был 1995 года рождения, а остальные 1996 и 1998 годов, по версии СК, спланировали и произвели групповое изнасилование женщины 1978 года рождения.

Как полагают следователи, они схватили её на улице возле жилого дома, а затем затащили в подвальное помещение, где и надругались над ней.

В соответствии с обвинением по пункту «а» части 2 статье 131 УК РФ им грозит до 10 лет лишения свободы.