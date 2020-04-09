В среду в Москве "заминировали" около 30 больниц, две из них эвакуировали

Накануне очередной серии лжеминирования подверглись около 30 медицинских учреждений Москвы. Об этом сообщил источник «Интерфакс».

По его словам, в среду туда поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва, однако ни одно из них в результате не подтвердилось.

Он также пояснил, что эвакуации в связи с этим были проведены лишь в двух больницах. Из ведомственного госпиталя столицы и детского медицинского центра были выведены более чем 350 человек.

Напомним, осенью и зимой этого года была зафиксирована вторая волна подобных сообщений о «минировании» различных госучреждений и других зданий по всей России, среди которых на протяжении нескольких месяцев были церкви, школы, детские сады, а также суды. В конце февраля автор этих писем заявил, что намерен взять перерыв и вернуться к этой практике во время Евро-2020, однако позднее его перенесли из-за коронавируса: «Крепитесь, люди, скоро лето, начнется Евро-2020, тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит, школота пусть отдохнет, а судьи поработают», — писал он в одном из своих сообщений.