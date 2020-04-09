СК возбудил дело по факту взятия в заложники женщины и детей в Пятигорске

В Пятигорске обезвредили и задержали мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми, требуя выкуп.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра города Андрея Скрипника.

«Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан. Никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые», – написал он в своем Instagram.

Уточняется, что 29-летний мужчина, взявший в заложники сестру и племянников, требовал денежный выкуп и возможность покинуть территорию РФ.

На месте происшествия работают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 УК РФ («Захват заложников»).