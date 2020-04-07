Молодой отец в Новой Москве оставил младенца на ночь на улице

Против жителя городского округа Щербинка в Новой Москве возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление СК.

Мужчина 1997 года ночью вышел со своим малолетним сыном в коляске из дома на прогулку в пьяном виде. В итоге отец оставил ребенка на улице, а сам вернулся домой. Всю ночь ребенок находился на улице, пока его не обнаружил случайный прохожий, который сразу же обратился в полицию.

Врачи, прибывшие на место, осмотрели ребенка и подтвердили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.