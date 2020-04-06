Тело блогера Павла Петеля могут не доставить в Украину из-за закрытых границ

Эпатажный блогер Павел Петель погиб 4 апреля в ДТП, произошедшем на Симферопольском шоссе в Московской области. Вместе с ним в салоне находилось еще три человека. По данным РЕН ТВ за рулем авто находился подросток 2004 года рождения.

Легковое авто на скорости 200 км/ч въехало в дальнобой, стоявший на территории заправки. Как пишет «Подмосковье сегодня», трое человек погибли на месте и еще один человек с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Партнер Павла, бьюти блогер Сергей Остриков в Instagram сообщил, что в связи с текущей ситуацией могут возникнуть проблемы с организацией похорон. Павел Петель является гражданином Украины, а границы закрыты в связи с эпидемиологической ситуацией. «У Павла нет никаких родственников в России. Единственный близкий человек — я, но я Павлу никто по закону. Сейчас я пытаюсь решить с органами украинской и российской власти, как быть в такой ситуации», — написал Остриков в своем блоге.

Павел Петель запомнился в шоу-бизнесе как экстравагантный артист, сочетающие брутальность с женственными нарядами в стиле пин-ап. Но в последнее время Петель отошел от своего образа и вел блог с веллнес-философией (о стремлении к личному счастью).