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Тело блогера Павла Петеля могут не доставить в Украину из-за закрытых границ

Общество - Происшествия
15:34, 06 апреля 2020

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Эпатажный блогер Павел Петель погиб 4 апреля в ДТП, произошедшем на Симферопольском шоссе в Московской области. Вместе с ним в салоне находилось еще три человека. По данным РЕН ТВ за рулем авто находился подросток 2004 года рождения.

Легковое авто на скорости 200 км/ч въехало в дальнобой, стоявший на территории заправки. Как пишет «Подмосковье сегодня», трое человек погибли на месте и еще один человек с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Партнер Павла, бьюти блогер Сергей Остриков в Instagram сообщил, что в связи с текущей ситуацией могут возникнуть проблемы с организацией похорон. Павел Петель является гражданином Украины, а границы закрыты в связи с эпидемиологической ситуацией. «У Павла нет никаких родственников в России. Единственный близкий человек — я, но я Павлу никто по закону. Сейчас я пытаюсь решить с органами украинской и российской власти, как быть в такой ситуации», — написал Остриков в своем блоге.

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😹 Ха ха... вот один человек хотел купить что-то роскошное, но у него не было денег. Так вот он стал медитировать и наполнился духовной благостью и... эта роскошная вещь ему стала не нужна. Он обрёл то, что по-настоящему ценно 💛🙏🏻🧘🏻‍♂️ Это коротко о духовной практике 😹🙌🏻 Суть духовной практики - найти истинного себя. Люди, недовольные своим состоянием: плохое здоровье, не хватка денег, поиск своего места в обществе, любви или бегство к тишине - начинают наполнятся духовной энергией и.... происходит чудо. Мир начинает играть, петь, смеяться, радоваться вместе с вами 🍯☀️💛 #дневниксказочника

Публикация от PAVEL PÉTEL (@petelhouse)

Павел Петель запомнился в шоу-бизнесе как экстравагантный артист, сочетающие брутальность с женственными нарядами в стиле пин-ап. Но в последнее время Петель отошел от своего образа и вел блог с веллнес-философией (о стремлении к личному счастью).

Рубрика: Происшествия

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