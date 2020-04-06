Стрелявший в пятерых соседей рязанец был судим за изображение свастики

Блогерша Лена Миро сообщила, что убивший пятерых человек в поселке Елатьма Рязанской области Антон Франчиков ранее привлекался к административной ответственности. Об этом пишут «Новые известия».

Напомним, вечером в субботу 32-летний житель Рязанской области повздорил с гражданами, которые проводили досуг под окнами его дома. После перепалки мужчина взял ружье перестрелял своих недоброжелателей. Все пять человек скончались. Франчикова задержали при попытке бежать.

Ранее сообщалось, что подозреваемый имеет ментальное расстройство и наблюдается у психиатра. Также, по данным Лены Миро, несколько месяцев назад до преступления Антон Франчиков привлекался по административной статье за публикацию свастики.

Блогерша задается вопросом, как человеку с психиатрическим диагнозом смогли выдать право на оружие и почему его не отняли после обвинения по административному правонарушению.