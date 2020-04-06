Под Курском возбуждено дело о попытке убийства девочками опекунов и их детей

В Курской области две несовершеннолетние подозреваются в покушении на убийство опекунов и четырех малолетних детей.

Как сообщается на сайте пресс-службы регионального управления СКР, 2 апреля 17-летняя девочка из-за личной неприязни решила убить всю семью, предложив 15-летней помочь ей в этом. Девушки жили в доме в селе Старое Роговое вместе со своими опекунами, их родными детьми 2013 и 2014 годов рождения, а также находящимися под опекой детьми 2010 и 2013 годов рождения.

В ночь на 3 апреля, когда семья уснула, девочки включили газовую плиту на кухне и ушли из дома, закрыв входную дверь. Опекун проснулся, почувствовав запах, и отключил газ.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В отношении старшей девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вторая подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.