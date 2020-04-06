Над входом в томскую больницу рухнула часть стены. Здание не считают аварийным

Часть фасада больницы Северска Томской области обрушилась, завалив кирпичами вход в терапевтическое отделение и парковку, рассказал главврач медучреждения Александр Маевский.

«Причина выясняется, экспертиза (несущих конструкций) заказана. Учреждение продолжает работать до получения ее результатов. По словам инженеров, опасности дальнейшего разрушения нет», — приводит его слова ТАСС.

У здания клинической больницы в Северске Томской области обвалился кирпичный фасад.

Не выдерживает здравоохранение нагрузок. Особенно если здания как на картинках из 18-го века. pic.twitter.com/8kOggA0tk1 — Krychek (@Krychek5) April 6, 2020

При этом в пресс-службе ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» «Интерфаксу» пояснили, что здание не является аварийным, однако находится в очереди на капремонт. Там также пояснили, что здание 1995 года постройки уже ремонтировалось в 2009 году, но тогда чинили только крышу.

Решение относительно возможности дальнейшей эксплуатации здания вынесут приглашенные эксперты Томского государственного архитектурно-строительного университета.