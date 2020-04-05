На Урале возбуждено дело после пожара, унесшего жизни троих детей

В результате пожара в частном жилом доме в Свердловской области погибли трое детей, еще двое находятся в больнице.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, возгорание произошло в 2:18 по местному времени (0:18 по московскому) в селе Елань Талицкого городского округа.

К приезду экстренных служб дом и пристройки были охвачены огнем, в здании на тот момент находились пятеро детей. Двоих мальчиков 2012 и 2019 годов рождения удалось спасти до прибытия пожарных, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще трое детей 2011, 2012 и 2014 годов рождения погибли.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 33 человека и 11 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), указывается на сайте СУ СКР по Свердловской области. «Истребуется характеризующий материал в отношении членов семьи, в которой произошла трагедия, выясняются условия, в которых проживала данная семья», – говорится в сообщении. Отмечается, что родители детей не пострадали.

Устанавливаются обстоятельства трагедии, на месте ЧП работают пожарные дознаватели и следственные органы.