На стрелявшего по охотникам и полицейским жителя Тульской области заведи дело

Нетрезвый 64-летний житель Тульской области открыл стрельбу по проходившим мимо охотникам, а затем по приехавшим на вызов сотрудникам МВД. Пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Инцидент произошел в деревне Веневского района ночью на 5 апреля. В ведомстве полагают, что стрельба велась патронами 7,62 мм из модифицированной винтовки Мосина.

После задержания при поддержке сотрудников Росгвардии выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а ранее он уже был судим.

Против него было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.