В подъезде жилого дома в центре Москвы задержали сову

В Москве в жилом доме по адресу Новоспасский переулок, 3 волонтеры «Спасрезерва» поймали сову. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Птица в момент прибытия добровольцев сидела на решетке, перекрывающей проход к чердаку. С помощью специального сачка сову поймали и передали в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

О том, что животное поселилось в жилом подъезде, волонтерам рассказали местные жители.