Испанец вступил в бой с полицейскими авто, вооружившись двумя катанами (видео)

В Мадриде полиция произвела задержание жителя, который ходил по улице с катанами в двух руках, громко кричал «Я Бог», а также «Они меня убьют» и угрожал подходившим к нему сотрудникам правоохранительных органов.

Мужчина с оголенным торсом долго размахивал мечами, отпугивая полицейских, но через некоторое время на место приехало подкрепление, однако и тогда стражи порядка не решились подходить к разгоряченному гражданину.

Detenido en #Madrid un individuo que, con dos catanas, intentó agredir a varios agentes mientras decía estar contagiado. #COVID19 pic.twitter.com/OSyLlJkUfw — Policía Nacional (@policia) April 3, 2020

Его попытались зажать с двух сторон ведомственными машинами, но это удалось не сразу, потому что житель испанской столицы оказал отчаянное сопротивление даже автомобилям. Он принялся бить мечами (каждый из них был не менее метр в длину) по лобовым стеклам, от чего на них оставались вмятины.

Чтобы прекратить это сражение, полицейские даже произвели контрольный выстрел в воздух. В итоге мужчина был задержан.

По данным издания Europa Press, при полицейским удалось задержать мужчину, не нанеся ему физических ранений. Никто из правоохранителей также не пострадал. При этом, как утверждает агентство, испанец также заявлял, что он болен коронавирусом.