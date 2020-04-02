В Тюмени жена в шутку оглушила мужа книжкой в мягкой обложке

Вечером 31 марта в Тюмени госпитализировали 40-летнего мужчину с баротравмой левого уха (эти физические травмы происходят чаще всего при изменении внутричерепного давления).

У пациента появился звон в ушах после того, когда он получил удар по голове книгой в мягком переплете от своей супруги. «Мы бесились, и после этой неприятности у мужа появился звон в ушах. Да, он совсем не слышит, и глаза у него стали красные. Мне что-то страшно за него», — цитирует портал «МегаТюмень» супругу, которая и вызвала «скорую».

В областной больнице №2 у мужчины диагностировали разрыв перепонки и отправили его на амбулаторное лечение. Консультации в текущем режиме самоизоляции он получает от своего доктора удаленно, по телефону.