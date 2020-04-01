В Якутии украли кабель "Ростелекома" – у абонентов в регионе проблемы со связью

Режим самоизоляции в Якутии усугубился для абонентов «Ростелекома» проблемами со связью: днем она полностью пропала, а затем работала с перебоями.

Это связано с кражей магистрального кабеля компании, который располагался в восьми километрах от города Алдан в южной части региона, передает «КоммерсантЪ».

Связь у всех абонентов оператора пропала примерно в 14:30 по местному времени, а к 19:00 компании уже удалось устранить сбой. Версии о том, кто мог совершить эту кражу, пока не называются. «Ростелеком» обратился к жителям в поисках возможных свидетелей.