В Новосибирске при аварии на трамвайной остановке погиб журналист ВГТРК

Ведущий телепрограммы «Вести Новосибирск» Антон Лучанский погиб в возрасте 45 лет в результате наезда автомобиля.

Авария произошла накануне, 30 марта, передает ГТРК «Новосибирск».

Сообщается, что за рулем машины Mercedes, сбившей журналиста, находился 27-летний водитель. Иномарка проезжала мимо остановки общественного транспорта на улице Богдана Хмельницкого и сбила телеведущего, когда он выходил из трамвая. Пострадавшего доставили в больницу, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

Отмечается, что работы Лучанского неоднократно побеждали на всероссийских и международных конкурсах, а его фильм «Правдивая история людей» стал финалистом «ТЭФИ» в 2019-м. С ГТРК «Новосибирск» он сотрудничал с 2008 года.

У телеведущего остались жена и дочь.

В феврале автомобиль сбил в Красноярске сотрудника ВГТРК Павла Брыкина. Водителя машины не стали арестовывать, назначив ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.