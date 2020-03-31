Мужчина умер при взрыве в жилом доме под Красноярском

Утром в закрытом городе Красноярского края Зеленогорске произошел взрыв на третьем этаже жилого дома, пишут «Известия».

Пожар охватил всю квартиру. Следствие предполагает, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. При пожаре погиб арендатор жилья, личность которого сейчас устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование будет вести Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Интернет-газета Newslab уточняет, что при пожаре из здания были эвакуированы 20 человек. Огонь был потушен в течение часа. Из-за пожара пострадали еще две квартиры.

Ранее Sobesednik.ru писал про взрыв газа в жилом доме Магнитогорска.