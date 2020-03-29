СК ведет проверку по факту ранения ребенка из пневматики на юго-востоке Москвы

В столице идет доследственная проверка по сообщениям о школьнике, в которого выстрелили из пневматики во дворе дома.

Инцидент произошел накануне, 28 марта, на Ташкентской улице. Как пишет ТАСС, десятилетний мальчик во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета. Пострадавший ребенок госпитализирован, полиция начала поиски стрелявшего.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.