Число зараженных в России превысило 1500, восемь человек умерли

Оперативный штаб сообщает, что за сутки в России зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом общее число больных возросло с 1264 до 1534 человек. По стране общее количество смертей, вызванных коронавирусом составляет восемь. Выздоровели за день 64 человека.

В Москве количество официально зарегистрированных теперь составляет 1014 (число смертей — 6). Далее следует Московская область с 112 зараженными и Санкт-Петербург с 42 случаями (один человек умер). Также один человек умер из-за коронавируса в Оренбургской области. Всего болезнь зафиксирована в 65 регионах страны.

Ранее о преодолении порога в тысячу погибших заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также призвал граждан сохранять дистанцию в 1,5-2 метра с другими людьми.