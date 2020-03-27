В Киеве изъяты поддельные тесты для выявления COVID-19 более чем на $35 тысяч

В Киеве задержали членов организованной группы, которая нелегально ввозила в страну поддельные тесты на COVID-19.

Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ), кроме этого преступники занимались контрабандой некачественных лекарств от рака.

«Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля», – говорится в сообщении. Отмечается, что контрафактную продукцию злоумышленники провозили в контейнерах с одеждой, а затем хранили ее в антисанитарных условиях в подвальном помещении. Продавались лекарства и поддельные тесты без какой-либо лицензии через интернет или при личной встрече с клиентами.

Стоимость изъятых во время обысков фальшивых тестов и медикаментов оценивается почти в 1 миллион гривен (около 35,5 тысячи долларов).

Согласно данным института Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 на Украине составляет 226 человек. Пятеро заболевших выздоровели, также пятеро скончались.