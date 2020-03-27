Пенсионер получил ожоги головы и лица: ему на неделю отключили электричество

Пенсионер провел одиночную акцию напротив здания «Петроэлектросбыта» в Санкт-Петербурге в результате которой получил ожоги головы, лица и дыхательных путей, также были зафиксированы травмы рук.

Таким образом, как он рассказал врачам, приехавшим на вызов, петербуржец хотел обратить внимание на то, что в его доме по адресу Белградская, дом 24 работники компании не проводят замену счетчиков. Пенсионер пояснил, что из-за этого в его квартире уже неделю отсутствует электричество. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.