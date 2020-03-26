В Магадане идет проверка после нападения собаки на шестилетнюю девочку

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка в Магадане.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел еще неделю назад, 19 марта. Во дворе жилого дома на проспекте Карла Маркса бездомная собака атаковала шестилетнюю девочку, которая гуляла на детской площадке. Врачи диагностировали ей укушенные раны обоих бедер и ушной раковины.

Отмечается, что проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). В настоящий момент опрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебная экспертиза.