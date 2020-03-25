400 человек эвакуированы с курильского острова из-за угрозы цунами

На Курилах объявлена тревога цунами в связи с землетрясением магнитудой 7,2 балла, передает местный канал АСТВ.

Порядка 400 человек покинули территорию острова Парамушире. Спецтехника эвакуируется на возвышенности. В региональном управлении МЧС отмечают, что в результате толчков были разрушены стояки печных труб, но это не повлияло на штатный режим работы котельной. Электроснабжение не нарушено.

В Сахалинском филиале Геофизической службы РАН отметили, что обследование зданий на предмет повреждений проходит и в Северо-Курильске, где землетрясение ощущалось на 6 баллов, пишет «Интерфакс».

Дополнениие (8:08): «Известия» сообщили, что высота волны цунами, пришедшего в Северо-Курильск составила 50 сантиметров.