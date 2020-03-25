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25 марта, среда

[10:30]Импортный алкоголь подорожает в РФ на 7-15%
[09:40]Красноярский край закрыли для передвижения даже внутри региона
[09:00]Подорожание золота и рекорды США по COVID-19. Главное к утру 25 марта
[07:45]400 человек эвакуированы с курильского острова из-за угрозы цунами

24 марта, вторник

[19:53]Питерский университет авиации отчислил студента за комментарий о госзакупках
[18:12]Выданный Польшей совладелец "Зимней вишни" находится на карантине в Калининграде
[17:51]МВД предлагает приравнять массовые несогласованные акции к подготовке теракта
[17:11]В Сети появилось видео с Владимиром Путиным в желтом биозащитном костюме
[16:12]У сторонника шамана Габышева взломали почту и отправляли угрозы в ФСБ
[15:44]Убивший ребенка в детсаду Нарьян-Мара освобожден от уголовной ответственности
[14:53]Женщина в Москве пришла на маникюр, но сотрудники салона вызвали полицию
[14:52]В Москве попросили ограничить ремонтные работы на время пандемии коронавируса
[14:24]Фитнес-клубы попросили у Мишустина 6 месяцев налоговых каникул
[14:01]Минсельхоз отметил снижение ажиотажного спроса на гречку, сахар и консервы
[13:30]Навальный сообщил о намерении обратиться в СК после потери связи с Шаведдиновым
[13:21]Раскритикованный губернатором главврач из Калуги готов уйти в частную медицину
[12:22]Школьников из малоимущих семей хотят обеспечить интернетом на период карантина
[12:20]ЦБ предложил ограничить выдачу наличных банкоматами для профилактики COVID
[11:51]ФСБ и МВД задержали около 30 хакеров, у которых изъяли оружие и более $1 млн
[11:20]Экс-глава Роскомнадзора официально стал директором "Газпром-медиа"
[11:06]Двое жителей Башкирии c COVID-19 были за границей, третий ездил в Москву
[10:17]Похитившую ребенка в Йошкар-Оле женщину недавно госпитализировали с выкидышем
[09:33]МФЦ и полиция во Владивостоке будут ловить контактировавших с COVID-пациентами
[08:30]Перспективы отмены Олимпиады и курс РФ на Луну. Главное к утру 24 марта

23 марта, понедельник

[21:00]Сеть H&M вместо переработки отправляет сданные вещи в секонд-хэнды
[20:04]Пользователей YouTube вынудят смотреть 20-секундный ролик, где просто моют руки
[19:00]Башкирским медикам доплатят за работу с коронавирусными пациентами
[18:00]Экспорт гречки приостановлен по указанию Россельхознадзора
[17:47]Число переболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек
[16:24]На Ставрополье завели дело против заболевшей COVID-19 профессора медуниверситета
[16:06]Главный инфекционист Минздрава дала прогноз по срокам эпидемии в России
[15:57]Главу карельского "Мемориала" Дмитриева арестовали до 25 июня
[15:42]ФСБ сообщила о предотвращении вооруженной атаки на учебное заведение Сахалина
[15:23]В Башкирии женщина защищала свой дом от судебных приставов топором
[15:20]Причиной смерти находившейся на карантине в Ленобласти могла стать утечка газа
[14:45]Сайт цифрового сопротивления COVID "Все.онлайн" представил бухгалтерские курсы
[14:44]"Аэрофлот" назвал слухами информацию о завышении цен на билеты в условиях ЧС
[14:08]Жители Урала получат маски и медикаменты, которые они собирали для Китая
[13:58]Ритейлеры сообщают о почти 30% росте оптовых цен на рис и гречку
[13:40]Главврача калужской больницы уволят за путешествие в Тайланд

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400 человек эвакуированы с курильского острова из-за угрозы цунами

Общество - Происшествия
07:45, 25 марта 2020

На Курилах объявлена тревога цунами в связи с землетрясением магнитудой 7,2 балла, передает местный канал АСТВ.

Порядка 400 человек покинули территорию острова Парамушире. Спецтехника эвакуируется на возвышенности. В региональном управлении МЧС отмечают, что в результате толчков были разрушены стояки печных труб, но это не повлияло на штатный режим работы котельной. Электроснабжение не нарушено.

В Сахалинском филиале Геофизической службы РАН отметили, что обследование зданий на предмет повреждений проходит и в Северо-Курильске, где землетрясение ощущалось на 6 баллов, пишет «Интерфакс».

Дополнениие (8:08): «Известия» сообщили, что высота волны цунами, пришедшего в Северо-Курильск составила 50 сантиметров. 

Рубрика: Происшествия

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