Причиной смерти находившейся на карантине в Ленобласти могла стать утечка газа

Под Санкт-Петербургом идет доследственная проверка по факту смерти девушки, находившейся в самоизоляции из-за COVID-19.

Тело 17-погибшей без признаков насильственной смерти было обнаружено в доме на одной из улиц деревни Аро Всеволожского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

Предположительно, трагедия произошла в ночь на 22 марта. «Девушка, находясь дома, почувствовала головокружение, затруднение дыхания и тошноту, о чем сообщила своим родителям. Внезапно ее состояние ухудшилось, она скончалась», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначен комплекс судебных экспертиз. Выясняются обстоятельства инцидента.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, девушка погибла от утечки газа. Уточняется, что она находилась на карантине после возвращения из Италии. По данным собеседника агентства, погибшей было 18 лет.