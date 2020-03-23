ФСБ сообщила о предотвращении вооруженной атаки на учебное заведение Сахалина

Сотрудники спецслужб задержали на Сахалине двоих студентов, которые якобы готовили вооруженную атаку на учебное заведение.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ.

Уточняется, что подозреваемые – молодые люди 2002 и 2003 годов рождения. Силовики вышли на них в ходе расследования уголовного дела по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). По мнению ФСБ, задержанные причастны к пропаганде в Сети терроризма, массовых убийств и суицида.

При обысках у студентов были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества, а также средства связи. Кроме того, были обнаружены личные дневники, в которых, как утверждается, содержатся сведения о планах по вооруженному нападению на учебное заведение.

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