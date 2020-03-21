Убивший жену и ее родителей на севере Москвы мужчина мог страдать от депрессии

СК возбудил дело в отношении жителя столицы, убившего жену и ее родителей в квартире дома на Волоколамском шоссе.

Трагический инцидент произошел в ночь на 21 марта, сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве. Мужчина нанес множественные удары ножом своей супруге 1982 года рождения и ее родителям 1959 и 1960 годов рождения, в результате чего все трое погибли на месте. Затем он позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

Отмечается, что в момент преступления в квартире находились двое детей, которых нападавший трогать не стал. Сейчас они находятся у родственников.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В настоящий момент допрашиваются очевидцы и соседи, устанавливается полная картина произошедшего.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, москвич страдал от депрессии и мог находиться в состоянии нервного срыва. Известно, что он работал в аудиторской фирме, а накануне трагедии женщина вместе с детьми временно переехала к родителям. «До этого он не спал три ночи. У него была депрессия, развились панические атаки. Теща ему сделала успокоительный укол, и он уснул. Когда проснулся, решил, что его хотят убить, взял нож и убил им жену и ее родителей», – рассказал собеседник агентства.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что жителю Первоуральска, которого обвиняют в убийстве жены на входе в здание суда, планируют назначить психиатрическую экспертизу. У погибшей осталось трое детей.