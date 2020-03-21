Стрельбу по машине с человеком под Петербургом квалифицировали как хулиганство

В Выборгском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве в связи с инцидентом, произошедшим 20 марта вечером.

Трое неизвестных, передвигаясь на двух автомобилях марок «Фольксваген Пассат» и «Шевроле Лачети», обстреляли машину «Форд». В ней в это время находился местный безработный житель в возрасте 39 лет.

Правоохранители на месте изъяли в качестве улик 11 гильз от травматического оружия. Нападавшие с места преступления скрылись. Потерпевший отделался испугом, пострадал только его автомобиль, передает 47news.ru.