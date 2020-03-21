Причиной пожара на складе алюминиевого завода в Подмосковье мог стать поджог

В Московской области примерно восемь часов пылает склад, в подвале которого хранится около 40 тонн горючего вещества.

Сигнал о возгорании на территории алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья поступил утром, 21 марта, около 8:30, передает ТАСС. Пожару присвоен третий ранг сложности.

В настоящий момент в тушении задействованы более 50 единиц техники и свыше 150 человек, на место прибыли три вертолета и пожарный поезд. Площадь возгорания составляет 32 тысячи квадратных метров.

«В подвальном помещении хранится около 40 тонн горючей жидкости», – рассказал заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, который находится на месте ЧП. По его словам, внутри здания происходят взрывы.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области, в 16:15 пожар удалось локализовать.

Данных о пострадавших пока не поступало. Прокуратура Московской области начала проверку. В качестве одной из версий пожара рассматривается поджог.