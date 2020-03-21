На Юго-Западе Камчатки два сноубайкера пропали под лавиной

Управление МЧС по Камчатскому краю сообщило об инциденте в районе 111 километра трассы Петропавловск-Камчатский — село Усть-Большерецк. Двое спортсменов на сноубайках попали под сход лавины, пишут «Известия».

На месте происшествия работаю спасатели, но, по некоторым данным, сноубайкеры вряд ли остались в живых. К сотрудникам МЧС в поисках присоединились волонтеры.

До этого сообщалось, что на юг Камчатки оказывает влияние охтоморский циклон. Порывы ветров достигают 25-30 метров в секунду и гражданам не рекомендуют приближаться к горным склонам.