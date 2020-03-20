СК ведет проверку по факту гибели человека при взрыве газа в центре Перми

Один человек стал жертвой аварии со взрывом бытового газа на улице Чернышевского в Перми, еще трое госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Чернышевского. При тушении пожара, возникшего при взрыве, обнаружили тело погибшего. Трое пострадавших доставлены в больницу.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

СУ СКР по Пермскому краю начало проверку по факту произошедшего, пишет «Коммерсантъ».