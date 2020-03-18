В Хакасии погиб пациент психбольницы, пытавшийся сбежать из нее в десятый раз

Министерство труда Хакасии проводит служебную проверку по факту трагедии в Туимском психоневрологическом интернате.

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о несчастном случае, который произошел накануне, 17 марта. Ночью два пациента предприняли попытку самовольно оставить интернат. «В результате один погиб, второй получил травму», – говорится в сообщении.

«Интерфакс» уточняет, что мужчины выпрыгнули из окна третьего этажа. Для погибшего это была десятка попытка бегства. У другого пациента, который пытался сбежать впервые, сломана нога.