На Урале возбуждено дело против мужчины, убившего жену на входе в здание суда

Житель Первоуральска, у которого ранее были проблемы с законом, убил свою супругу перед заседанием мирового суда.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции, мужчина является подозреваемым по статье 6.1.1 КоАП («Побои»). Погибшая женщина проходила по этому делу в качестве потерпевшей. Ее мужу грозил штраф в размере пяти тысяч.

Уточняется, что инцидент произошел на входе в здание суда. «Мужчина нанес ножевое ранение потерпевшей, которая впоследствии скончалась на месте. Также был ранен судебный пристав и посетитель, которые пытались остановить его. После совершения преступления нападавший скрылся», – рассказал собеседник агентства.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пристав доставлен в больницу, ему оказана необходимая помощь.

У погибшей осталось трое детей. Отмечается, что подозреваемый уже имел проблемы с законом – в 2008 году он был судим по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

Подозреваемого задержали в подъезде дома, где проживает его мать.

Ранее Sobesedbik.ru писал о том, что жительницу Забайкалья Татьяну Мартынову приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя, который ее избил.