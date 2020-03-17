В Смоленской области при взрыве самодельного устройства пострадали четыре рыбака

Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва в жилом доме в деревне Раковка Смоленской области.

Как пишет «Интерфакс», пострадало четверо рыбаков, смастеривших взрывпакет из пластиковой бутылки, пороха и селитры. Устройство взорвалось в руках одного из мужчин. Рыбаки получили ожоги и осколочные ранения.

По данным ТАСС, пострадавшие доставлены в Рославльскую центральную районную больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, одного мужчину прооперировали.

Правоохранительные органы проводят проверку, на месте происшествия работает оперативная группа.