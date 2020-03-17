Стена в омском общежитии намокла и обвалилась

В Омске обвалилась часть стены одного из пятиэтажных общежитий. Утром горожане обнаружили россыпь из красных кирпичей под окнами здания. Обрушение коснулось двух нижних этажей. В итоге оказалось разбитым одно из окон, передает 55.ru.

В мэрии сообщили, что обрушение произошло в нежилом блоке. На месте работает комиссия, куда вошли сотрудники департамента городского хозяйства, окружной администрации, управляющей компании и департамента жилищной политики.

Уточняется, что здание не являлось аварийным и жители никогда не подавали заявлений о признании его таковым. В обрушившейся стороне находились душевые комнаты, из-за чего в помещениях всегда была повышенная влажность и стены намокали, пишет «Город 55».

Om1.ru подтверждает, что в результате обвала никто не пострадал. В поврежденную часть дома ограничен вход до завершения работы комиссии. В МЧС заявили, что даже о самом обвале они узнали от журналистов, а не от жителей общежития. В здании зарегистрированы 314 человек.