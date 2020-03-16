Жители Тобольска вызвали спасателей для косули в заборе

В субботу, 14 марта, жители частного сектора в Тобольске обнаружили у себя в огороде косулю. Животное застряло ногой в заборе, пишет 72.ru.

Граждане не рискнули самостоятельно вызволять парнокопытное, а обратились в службу спасения. Сотрудники прибыли на адрес с инструментами и вызволили бедолагу. Оказалось, что она беременна.

Временно животное размещено на передержке в лесничестве в пригороде Тобольска. Ветеринарные службы оказывают ей необходимый уход. Сразу после того, как косуля поправится, она будет выпущена в естественную среду обитания, передает пресс-служба местного управления МЧС.