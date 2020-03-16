В Иркутской области возбуждено дело по факту гибели семи человек при пожаре

Две женщины, мужчина и четверо детей стали жертвами пожара в жилом доме в поселке Усть-Уда Иркутской области.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по области, ЧП произошло утром 16 марта. «Четверо детей в возрасте одного года, двух, шести и восьми лет экстренно были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, однако через несколько часов они скончались», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Отмечается, что семья считалась неблагополучной и состояла на учете.