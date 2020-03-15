В Подмосковье двое детей провалились под лед, погибла пятилетняя девочка

Дети провалились под лед в городском округе Клин, жизнь одного ребенка спасти не удалось, второй госпитализирован.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трагедия произошла на одном из участков садового товарищества «Лучезарное» в деревне Троицкое.

Уточняется, что мальчика в возрасте 2 лет 10 месяцев и девочку пяти лет оставила без присмотра на дачном участке около пруда их бабушка. «Дети вышли на лед и провалились. Бабушка вытащила их обоих на берег. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть девочки», – рассказал собеседник агентства. Он добавил, что мальчик доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики оценили его состояние как тяжелое.