В одной из школ Приморского края девочка на камеру избила одноклассницу

СУ СК РФ по Приморскому краю подняло вопрос об изъятии у полиции дела об избиении школьницы своей одноклассницей в раздевалке учебного заведения. Говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел в одной из школ Владивостока, где после оскорблений в адрес девушки начинается драка, а её сверстницы после этого пинают её и таскают за волосы. Оно вызвало большой резонанс, так как видеозапись этого попала в интернет.

Дело намерены передать в следственный отдел по Советскому району Владивостока.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 393 о халатности. Проверка должна установить меру ответственности администрации учебного заведения и оценить работу органов профилактики, которые отвечают за работу с несовершеннолетними и их семьями.