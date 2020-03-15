В Домодедово силой задержали пьяного полуголого дебошира из Москвы

В Домодедово за мелкое хулиганство задержали москвича с голым торсом, устроившего ссору с сотрудниками пограничной службы в зале прилета международных авиалиний. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, мужчина 1983 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Он также «оголили торс» и «словесно конфликтовал» с пограничниками.

Для задержания к дебоширу после отказа прекратить и «проследовать в дежурную часть» пришлось применить физическую силу.