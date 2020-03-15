Устанавливается личность погибшего под электричкой Москва-Рижская – Волоколамск

Выясняются обстоятельства гибели мужчины под электропоездом в районе платформы Трикотажная Рижского направления МЖД.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по ЦФО, мужчина попал под электропоезд сообщением Москва-Рижская – Волоколамск, в результате чего получил смертельные травмы. По предварительным данным, погибший пытался пересечь пути перед приближающейся электричкой.

На месте трагедии работают сотрудники транспортной полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента и личность погибшего.

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