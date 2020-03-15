При аварии с автобусом на трассе Пермь – Екатеринбург погибли трое

В результате ДТП с автобусом и легковыми машинами в Свердловской области погибли три человека, двое получили травмы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, три человека погибли, двое пострадали», – рассказал представитель инспекции.

Как сообщается на сайте МЧС, авария произошла на 309-м км трассы. По информации ведомства, пассажиров автобуса среди пострадавших нет. Транспортное средство направлялось из Красноуфимска в Екатеринбург.

На месте ДТП работает семь сотрудников МЧС, две единицы техники, а также спасатели Первоуральской службы спасения.