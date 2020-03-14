В озеро Находки вытекло 2,5 тысячи кубометров мазута

В Находке произошла разгерметизация емкости с мазутом на территории краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго».

Промышленная цистерна объемом 2,5 тысячи кубометров прохудилась и вытекло в озеро Соленое и его береговую зону. В связи с этим в Находке объявлен режим чрезвычайной ситуации. Рабочие занимаются ликвидацией разлива мазута, передает «Российская газета».

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту произошедшего. В рамках разбирательства будут установлены ответственные за соблюдение эксплуатационных норм и установлены причины аварии и ущерб, нанесенный окружающей среде.