Сотрудники юрфирмы в Воронеже отбивались ломом от недовольных клиентов

Вечером 13 марта примерно 50 человек собрались около одной из юридических фирм в городе Воронеже, чтобы предъявить претензии за некачественное оказание услуг, пишет «МОЁ! Online».

Издание отмечает, что сотрудники юрфирмы не только отказывались принимать у себя граждан и не пускали их на порог офиса, но и «бросали в них лом». Граждане обвиняли юристов в аферах при оказании услуг. В пример приводятся случаи, когда пенсионерам предлагалось оформление квоты на получение пенсии, но после оплаты юруслуг сумма пенсии у клиентов не менялась.

В результате противостояния пострадали четыре человека из числа недовольных клиентов. Им пришлось обратиться за помощью к медикам. Троим из них распылили перцовый баллончик в лицо, а еще одной женщине повредили связки на ноге.

После штурма, который в результате пресекли пять нарядов полиции, в МВД поступило 30 заявлений, как от сотрудников юрфирмы, так и от их клиентов. Первые будут оспаривать «клевету» в их адрес и незаконное проникновение в частную собственность.