Следующий из Будапешта в Москву SSJ-100 подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет, вылетевший из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до высоты 4,5 тысячи метров.

Как передает ТАСС, сигнал General emergency поступил чуть менее чем через 30 минут после взлета борта рейса SU2033. После этого воздушное судно снизилось до 4,5 тысячи метров, при том что нормальная высота полета для пассажирских самолетов должна составлять 10-11 тысяч метров.

В настоящее время аваиалайнер пролетает над территорией Польши. Посадка ожидается в аэропорту Шереметьево в 14:53 по московскому времени.