Причиной сигнала тревоги лайнера Будапешт – Москва стали технические проблемы

Подававший сигнал тревоги SSJ-100, летевший из Будапешта в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

По словам источника ТАСС, посадка прошла в штатном режиме.

Самолет SSJ-100 рейса SU2033 подал сигнал General emergency менее чем через полчаса после вылета из Будапешта, снизившись до 4,5 тысячи метров.

Собеседник агентства рассказал, что на борту воздушного судна сработал датчик неисправности системы кондиционирования. В соответствии с правилами, авиалайнер снизился и продолжил штатный полет.