Четверо получили ранения в результате взрыва в подмосковной военной части

В результате взрыва на территории воинской части в подмосковных Луховицах пострадали контрактники и один срочник.

Список раненых опубликовал РЕН ТВ: это Владислав Тихонов, Иван Игумнов, Александр Насибян и Егор Карамашев. Сообщается, что взорвался неустановленный предмет. Военнослужащие получили переломы и ожоги.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что взрыв произошел в гараже. Раненым оказывается медицинская помощь.

Как пишет издание «Луховицкие вести», речь идет о военной части № 98532. Предположительно, взорвался баллон с бытовым газом.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Sobesednik.ru писал о взрыве в военной части в Печенгском районе Мурманской области, при котором пострадали пять человек.