В Москве в ночь на 8 марта пьяный нарушитель ударил полицейского ногой в лицо

В отношении 20-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, передает АГН «Москва».

Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений тайно нанес повреждения машине патрульно-постовой службы. Инспектор ППС заметил это и нагнал нарушителя, но в ответ получил удар ногой в лицо.

В итоге у полицейского диагностирован перелом костей носа без смещения. Злоумышленник был задержан. За нанесеннные травмы он может лишиться свободы на срок до десяти лет.