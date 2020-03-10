В Киселевске мужчина уронил на избитую подругу телевизор из-за ревности

В городе Киселевске Кемеровской области 28-летний гражданин избил до смерти свою сожительницу, которую застал выпивающей в компании незнакомых мужчин, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на городское управление СК.

Изначально агрессор на почве ревности начал избивать собутыльников своей подруги и выгнал их из дома. Один из них остался прятаться в квартире и свидетельствовал об увиденном.

Следствие предполагает, что подозреваемый нанес сожительнице более 60 ударов по телу и голове, а после скинул ей на голову старый телевизор. Женщина скончалась до приезда «скорой». Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство с особой жестокостью».