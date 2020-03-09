В Нарьян-Маре идет проверка по факту гибели главы наркоконтроля НАО

СК проверяет обстоятельства смерти начальника отдела наркоконтроля УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Архангельской области и НАО, мужчину обнаружили мертвым в его квартире в Нарьян-Маре накануне, 8 марта. Следственные органы проводят проверку в связи с произошедшим.

По предварительной информации, силовик покончил жизнь самоубийством.

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